Regards croisés contemporains, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

Regards croisés contemporains 26 février – 25 mai Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T12:15:00+01:00 – 2026-02-26T13:15:00+01:00

Fin : 2026-05-25T11:00:00+02:00 – 2026-05-25T18:00:00+02:00

Du 26 février au 26 mai, l’artiste Barbara Schroeder propose un contrepoint contemporain au chef-d’œuvre des collections La Leçon de labourage (1798) de François-André Vincent, invitant à regarder le monde paysan autrement. Loin d’être une simple célébration de la campagne, son installation interroge notre rapport à la terre et à celles et ceux qui la cultivent.

Fille de la campagne, Barbara Schroeder puise dans les matières, les pratiques et les récits paysans pour créer des œuvres enracinées dans le vivant. Porcelaine, bouse de vache, pommes de terre ou outils du quotidien agricole se font alors la mémoire d’un monde rural dont les usages et valeurs sont menacés.

Cette installation de six pièces récentes propose de réfléchir à la valeur et au sens du travail paysan, à reconnaître la beauté et la résilience des gestes qu’il implique, et à questionner notre responsabilité face au vivant.

À noter : Cette installation est introduite par l’invitation de Barbara Schroeder au musée pour un Regards croisés évoquant la ‘Matières vivantes, de la terre à l’œuvre’ le 26 février à 12h15.

Entrée du musée

Installation du 26 février au 26 mai 2026, aile Lacour, musée des Beaux-Arts

Légende : François-André Vincent, La Leçon de labourage ou L’Agriculture, 1798, photo : L. Gauthier mairie de Bordeaux

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu'international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

François-André Vincent, La Leçon de labourage ou L’Agriculture, 1798. Photo : L. Gauthier mairie de Bordeaux