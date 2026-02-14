Regards croisés Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 18:30 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Soirée projection et rencontre avec Landry Ndongom, acteur et réalisateur et Nephtali Diboko, chargé de productionLe projet de court métrage a été soutenu par le dispositif CLAP mis en place par la Ville de Nantes. LE GARDIEN DE MON FRÈRERéal. Landry NdongomDurée : 22 min.Le court métrage raconte la descente aux enfers de Dry, hanté par la culpabilité et obsédé par la vengeance après la mort de son petit frère qu’il avait entraîné dans le crime.Tandis que Marcus, figure ambiguë, semble dissimuler une vérité plus sombre, Dry découvre trop tard que la vengeance ne comble pas le vide, elle l’élargit.Ce court métrage met à l’image de jeunes cinéastes nantais. LE CHOIXRéal. Soriba Dabo et Flogo2 épisodes/4Durée : 30 min.Dans cette série de fiction, les personnages se retrouvent face à leurs dilemmes les plus intimes. Entre vérités cachées, sacrifices et destins croisés, chaque décision ouvre la porte à l’inattendu. Cette création originale de Soriba Dabo reprend les codes shakespeariens, pour mettre en scène de jeunes nantais à l’écran. Événement proposé par l’association Quartier visionnaire

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire

