Regards croisés de deux journalistes Colombelles 27 juin 2025 18:30

Calvados

Regards croisés de deux journalistes 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27 20:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Pour clôturer la Saison 4 d’EMIsphère, Timothy Duquesne (L’avenir des pixels) reçoit deux journalistes Marylène Carre (cofondatrice de Grand Format) et Alizée Vincent (rédactrice en chef adjointe d’Arrêt sur images).

Un rendez-vous pour mettre à l’honneur les médias dont le travail est particulièrement précieux dans l’époque que nous traversons et pour aborder les défis auxquels ils font face. Grâce au Médialab (Thomas Maignan), un plateau éphémère prendra place à la Médiathèque nous vivrons une expérience singulière à mi-chemin entre une table ronde et une émission de radio enregistrée en public.

Ados-adultes

Sur réservation par téléphone

10 Rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Regards croisés de deux journalistes

To close Season 4 of EMIsphere, Timothy Duquesne (L’avenir des pixels) welcomes two journalists: Marylène Carre (co-founder of Grand Format) and Alizée Vincent (deputy editor-in-chief of Arrêt sur images).

A rendez-vous to honor the media whose work is particularly valuable in these times, and to discuss the challenges they face. Thanks to the Médialab (Thomas Maignan), an ephemeral stage will be set up at the Médiathèque for a unique experience halfway between a round table and a radio program recorded in public.

Adults

Reservations by phone

German : Regards croisés de deux journalistes

Zum Abschluss der vierten Staffel von EMIsphere empfängt Timothy Duquesne (L’avenir des pixels) zwei Journalistinnen: Marylène Carre (Mitbegründerin von Grand Format) und Alizée Vincent (stellvertretende Chefredakteurin von Arrêt sur images).

Ein Termin, um die Medien zu würdigen, deren Arbeit in der heutigen Zeit besonders wertvoll ist, und um die Herausforderungen anzusprechen, denen sie gegenüberstehen. Dank des Médialab (Thomas Maignan) wird in der Mediathek ein temporäres Set aufgebaut, in dem wir eine einzigartige Erfahrung zwischen einer Diskussionsrunde und einer öffentlich aufgezeichneten Radiosendung machen können.

Jugendliche/Erwachsene

Nach telefonischer Anmeldung

Italiano :

Per chiudere la quarta stagione di EMIsphere, Timothy Duquesne (L’avenir des pixels) accoglie due giornaliste: Marylène Carre (cofondatrice di Grand Format) e Alizée Vincent (vice caporedattore di Arrêt sur images).

È un’occasione per rendere omaggio ai media, il cui lavoro è particolarmente prezioso in questi tempi, e per discutere delle sfide che devono affrontare. Grazie al Médialab (Thomas Maignan), alla Médiathèque sarà allestito un palcoscenico effimero per un’esperienza unica a metà strada tra una tavola rotonda e un programma radiofonico registrato in pubblico.

Adulti

Su prenotazione telefonica

Espanol :

Para cerrar la 4ª temporada de EMIsphere, Timothy Duquesne (L’avenir des pixels) recibe a dos periodistas: Marylène Carre (cofundadora de Grand Format) y Alizée Vincent (redactora jefe adjunta de Arrêt sur images).

Es la ocasión de rendir homenaje a los medios de comunicación, cuyo trabajo es especialmente valioso en estos tiempos, y de debatir sobre los retos a los que se enfrentan. Gracias al Médialab (Thomas Maignan), se instalará un escenario efímero en la Médiathèque para vivir una experiencia única a medio camino entre una mesa redonda y un programa de radio grabado en público.

Adultos

Reserva por teléfono

L’événement Regards croisés de deux journalistes Colombelles a été mis à jour le 2025-06-13 par Calvados Attractivité