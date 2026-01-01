Regards croisés dialogue entre un géologue et un trufficulteur

Lalbenque Lot

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

La truffe, joyau gastronomique du Quercy, requiert des conditions géologiques, climatiques et biologiques spécifiques pour s’implanter sur un territoire

La truffe, joyau gastronomique du Quercy, requiert des conditions géologiques, climatiques et biologiques spécifiques pour s’implanter sur un territoire. Sa culture nécessite un savoirfaire particulier pour mener à bien une récolte. Cette conférence à deux voix nous permettra de mieux comprendre la truffe et comment la nature du sol détermine son implantation et sa culture. En partenariat avec la Station trufficole à l’occasion de la Fête de la Truffe qui aura lieu à Lalbenque les 23, 24 et 25 janvier .

Lalbenque 46230 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

The truffle, the gastronomic jewel of the Quercy region, requires specific geological, climatic and biological conditions to thrive in a given territory

