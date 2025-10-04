Regards croisés en musique les Burgdeïfala invitent Babüsk Illfurth

25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album « Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter » et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.

Cette année, l’édition de la soirée « Regards croisés » sera exclusivement musicale!

Précommandez votre CD pour le retirer à la soirée! https://www.helloasso.com/associations/arts-et-traditions-populaires-burgdeifala/boutiques/nouveau-cd-prevente

25 rue Burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 79 13 49 info@burgdeifala.com

English :

Illfurth’s Burgdeïfala are celebrating the release of their new album « Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter », with a special guest appearance by the group Babüsk.

German :

Die Burgdeïfala aus Illfurth feiern die Veröffentlichung ihres neuen Albums « Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter » und laden zu diesem Anlass die Gruppe Babüsk ein.

Italiano :

Les Burgdeïfala di Illfurth festeggiano l’uscita del loro nuovo album « Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter », con un’apparizione speciale del gruppo Babüsk.

Espanol :

Les Burgdeïfala de Illfurth celebran el lanzamiento de su nuevo álbum « Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter », con la participación especial del grupo Babüsk.

