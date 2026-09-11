Regards Croisés en Ossau Fernand Cuville et Emile Touchet, Musée d’Ossau, Arudy

Informations pratiques

Regards Croisés en Ossau Fernand Cuville et Emile Touchet 19 et 20 septembre Musée d’Ossau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Regards croisés entre deux expositions photographiques consacrées à la vallée d’Ossau. Découvrez les clichés de Fernand Cuville, photographe missionné par Albert Kahn, qui a immortalisé la vallée en 1920, et ceux d’Émile Touchet (1874-1944), astronome parisien et photographe, qui a documenté à la même époque la vie quotidienne, les paysages de l’Ossau et ses observations du ciel. Une plongée dans le regard de deux témoins d’exception sur un même territoire.

Musée d’Ossau Rue de l’Eglise, 64260 Arudy, France Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559056171 http://www.museearudy.com Bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée dont la partie centrale, en façade, se dégage de la toiture pour former une surélévation carrée coiffée d’un toit à l’impérial. Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée est encadrée de deux pilastres plats supportant un entablement sur lequel un fronton coupé et sommé de deux sphères circonscrit un écu martelé accosté de contrecourbes et surmonté d’un haume. A l’étage, les baies rectangulaires ont conservé leurs meneaux en bois. La façade postérieure a été dénaturée par l’adjonction de galeries extérieures.

Regard croisées entre deux expostions photographiques : Balade d’Ossau, sur les pas de Fernand Cuville, photographe missionné par Albert Khan qui a saisi la vallée d’Ossau en 1920, et le photographe…

©FernandCuville