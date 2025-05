Regards croisés – Hasparren, 20 mai 2025 07:00, Hasparren.

Regards croisés Salle Choribit et Médiathéque Hasparren Pyrénées-Atlantiques

A la salle Choribit mais aussi à la médiathèque, la ville de Hasparren rend hommage à Dominique Trolliet, peintre bien connu de la cité, à travers une exposition touchante imaginée avec son épouse Hélène et leur fille Marie, photographe. « Regards croisés » est une exposition à deux voix, entre photographie et peinture, entre une fille et son père unis par le même amour de la nature.

“Mon père aimait la nature et les fleurs, tout comme moi. Lui peignait, moi je photographie. J’ai choisi de mélanger nos couleurs, comme un bouquet…” .

Salle Choribit et Médiathéque

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

