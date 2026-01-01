Regards croisés Pat Perna et Simon Rochepeau médiathèque de Segré Espace St Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Regards croisés Pat Perna et Simon Rochepeau médiathèque de Segré

La médiathèque de Segré accueille une rencontre avec deux scénaristes de bande dessinée, Pat Perna et Simon Rochepeau, le mardi 17 mars 2026 à 20h, animée par la librairie angevine Le Repaire des héros.

À travers leurs parcours et leurs œuvres, les deux auteurs livreront leur regard sur le monde et sur les enjeux contemporains qui traversent le neuvième art.

Pat Perna s’oriente d’abord vers le dessin en autodidacte, travaillant comme illustrateur au sein d’une agence de publicité. Parallèlement, il découvre le monde du journalisme. Sa passion pour la bande dessinée, toujours présente, le conduit au succès avec la série Joe Bar Team, qu’il scénarise en partie. Il quitte alors le journalisme pour se consacrer pleinement à la bande dessinée. Depuis, il multiplie les collaborations avec différents auteurs et s’engage dans la bande dessinée réaliste. En 2024, il publie aux éditions Arènes BD L’Affaire Grégory, dessinée par Christophe Gaultier.

Le travail de Simon Rochepeau se concentre sur le récit de destinées hors du commun, en résonance avec l’actualité et les grands enjeux sociaux. Il s’est notamment intéressé à la militante féministe ukrainienne Inna Chevtchenko (Prénom Inna, dessins de Thomas Azuélos) ainsi qu’à la figure d’Ali Arkady, photojournaliste envoyé couvrir le conflit irakien (L’homme qui en a trop vu, dessins d’Isaac Wens), deux ouvrages parus aux éditions Futuropolis. .

