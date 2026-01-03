Regards croisés : Philippe Corentin et Jean de La Fontaine Médiathèque Françoise Sagan Paris

Je n’appelle pas gaité ce qui excite le rire, mais un charme qu’on peut donner aux sujets les plus sérieux Jean de La Fontaine, Préface aux Fables, 1668,

Philippe Corentin s’amusait à dire qu’il avait

été copieusement imité par Gustave Doré (1832-1883), Edmond Calvo (1892-1957)

ou Albert Dubout (1905-1976) … ; mais avouait qu’il avait emprunté un temps

ses bleus à Mantegna (1431-1506) et avait été inspiré par Albrecht Dürer

(1471-1528)….

Ses albums fourmillent aussi de référence aux fables de Jean de La Fontaine, tant dans le texte que les images. Yvanne Chenouf, commissaire scientifique de l’exposition, s’est livrée à une analyse approfondie de ce « plagiat par anticipation » sur lequel joue Corentin. Si Le roi et le roi évoque irrésistiblement Le lièvre et la tortue, avez-vous bien lu Le renard et la cigogne dans l’Afrique de Zigomar ? Cheminons dans les fables et les albums de Corentin pour retrouver tous les clins d’œils et échos de l’un à l’autre qui font tout le sel des lectures des albums, pour les petits comme pour les grands.

Conférence illustrée, par Yvanne Chenouf, dans le cadre de l’exposition Double Plouf et Patatras !

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

