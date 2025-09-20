REGARDS CROISÉS SUR GUSTAVE FAYET FAYET DÉCORATEUR Narbonne

À l’occasion du centenaire de sa disparition, l’Abbaye de Fontfroide propose un cycle de conférences mettant en lumière les multiples facettes de son œuvre et son influence sur le patrimoine. De son attachement à Fontfroide et à la Provence à son rôle au sein du monde pictural, des amitiés qui ont nourri sa créativité à son goût pour la musique et les arts décoratifs, chaque conférence explore un aspect fondamental de son héritage.

Fayet Décorateur L’Art décoratif de Fayet en résonnance à l’architecture de Fontfroide

Symphonies décoratives à Fontfroide , par Céline Ventura-Texeira, Elodie Baillot et Domitille Danigo, (Commissaires de l’exposition prévue en 2026)

Gratuité pour les membres des associations Amis de Fontfroide et MAGFF, moins de 25 ans, PMR et détenteurs du Pass Annuel

.

English :

To mark the centenary of his death, Fontfroide Abbey is offering a series of lectures highlighting the many facets of his work and his influence on our heritage. From his attachment to Fontfroide and Provence to his role in the world of painting, from the friendships that nurtured his creativity to his taste for music and the decorative arts, each lecture explores a fundamental aspect of his legacy.

Fayet Décorateur: Fayet?s decorative art resonates with Fontfroide?s architecture

« Decorative Symphonies at Fontfroide », by Céline Ventura-Texeira, Elodie Baillot and Domitille Danigo, (curators of the exhibition scheduled for 2026)

Free admission for members of the Amis de Fontfroide and MAGFF associations, under 25s, PRMs and Annual Pass holders

German :

Anlässlich seines hundertsten Todestages veranstaltet die Abtei von Fontfroide eine Reihe von Vorträgen, die die vielen Facetten seines Werks und seinen Einfluss auf das Kulturerbe beleuchten. Von seiner Verbundenheit mit Fontfroide und der Provence bis hin zu seiner Rolle in der Welt der Malerei, von den Freundschaften, die seine Kreativität förderten, bis hin zu seiner Vorliebe für Musik und dekorative Künste, erkundet jeder Vortrag einen grundlegenden Aspekt seines Erbes.

Fayet Décorateur: Fayets dekorative Kunst in Resonanz mit der Architektur von Fontfroide

« Symphonies décoratives à Fontfroide », von Céline Ventura-Texeira, Elodie Baillot und Domitille Danigo, (Kuratoren der für 2026 geplanten Ausstellung)

Freier Eintritt für Mitglieder der Vereine Amis de Fontfroide und MAGFF, unter 25 Jahren, Personen mit eingeschränkter Mobilität und Inhaber des Jahrespasses

Italiano :

In occasione del centenario della sua morte, l’Abbazia di Fontfroide propone una serie di conferenze che mettono in luce le molteplici sfaccettature del suo lavoro e la sua influenza sul nostro patrimonio. Dal suo attaccamento a Fontfroide e alla Provenza al suo ruolo nel mondo della pittura, dalle amicizie che hanno alimentato la sua creatività al suo gusto per la musica e le arti decorative, ogni conferenza esplora un aspetto fondamentale della sua eredità.

Fayet Décorateur: l’arte decorativa di Fayet risuona con l’architettura di Fontfroide

« Sinfonie decorative a Fontfroide », di Céline Ventura-Texeira, Elodie Baillot e Domitille Danigo (curatrici della mostra prevista per il 2026)

Ingresso gratuito per i membri delle associazioni Friends of Fontfroide e MAGFF, per i minori di 25 anni, per i PRM e per i titolari di un abbonamento annuale

Espanol :

Con motivo del centenario de su muerte, la abadía de Fontfroide propone una serie de conferencias que ponen de relieve las múltiples facetas de su obra y su influencia en nuestro patrimonio. De su apego a Fontfroide y a Provenza a su papel en el mundo de la pintura, de las amistades que alimentaron su creatividad a su gusto por la música y las artes decorativas, cada conferencia explora un aspecto fundamental de su legado.

Fayet Décorateur: el arte decorativo de Fayet resuena en la arquitectura de Fontfroide

« Sinfonías decorativas en Fontfroide », por Céline Ventura-Texeira, Elodie Baillot y Domitille Danigo, (Comisarias de la exposición prevista para 2026)

Entrada gratuita para los miembros de las asociaciones de Amigos de Fontfroide y MAGFF, menores de 25 años, PMR y titulares del Pase Anual

