REGARDS CROISÉS SUR GUSTAVE FAYET JARDIN ET NATURE CHEZ GUSTAVE FAYET Narbonne samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 15:00:00

2025-10-04

À l’occasion du centenaire de sa disparition, l’Abbaye de Fontfroide propose un cycle de conférences mettant en lumière les multiples facettes de son œuvre et son influence sur le patrimoine. De son attachement à Fontfroide et à la Provence à son rôle au sein du monde pictural, des amitiés qui ont nourri sa créativité à son goût pour la musique et les arts décoratifs, chaque conférence explore un aspect fondamental de son héritage.

Jardin et nature chez Gustave Fayet

Gustave Fayet et les Jardins , par François Michaud (Conservateur en chef du patrimoine)

De la vigne aux jardins de la fantaisie les natures de Fayet , par Olivier Schuwer (Docteur en histoire de l’art, responsable coordination générale saison Fayet)

Gratuité pour les membres des associations Amis de Fontfroide et MAGFF, moins de 25 ans, PMR et détenteurs du Pass Annuel

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

English :

To mark the centenary of his death, Fontfroide Abbey is offering a series of lectures highlighting the many facets of his work and his influence on our heritage. From his attachment to Fontfroide and Provence to his role in the world of painting, from the friendships that nurtured his creativity to his taste for music and the decorative arts, each lecture explores a fundamental aspect of his legacy.

Gustave Fayet’s garden and nature

« Gustave Fayet et les Jardins », by François Michaud (Chief Curator)

« From vines to ‘gardens of fantasy’: Fayet’s natures », by Olivier Schuwer (Doctor of Art History, in charge of the general coordination of the Fayet season)

Free admission for members of the Amis de Fontfroide and MAGFF associations, under-25s, PRMs and Annual Pass holders

German :

Anlässlich seines hundertsten Todestages veranstaltet die Abtei von Fontfroide eine Reihe von Vorträgen, die die vielen Facetten seines Werks und seinen Einfluss auf das Kulturerbe beleuchten. Von seiner Verbundenheit mit Fontfroide und der Provence bis hin zu seiner Rolle in der Welt der Malerei, von den Freundschaften, die seine Kreativität förderten, bis hin zu seiner Vorliebe für Musik und dekorative Künste, erkundet jeder Vortrag einen grundlegenden Aspekt seines Erbes.

Garten und Natur bei Gustave Fayet

« Gustave Fayet und die Gärten », von François Michaud (Chefkonservator für Kulturerbe)

« Von den Weinbergen zu den « Gärten der Phantasie »: Fayets Naturen, von Olivier Schuwer (Doktor der Kunstgeschichte, Verantwortlicher für die Gesamtkoordination der Fayet-Saison)

Freier Eintritt für Mitglieder der Vereine Amis de Fontfroide und MAGFF, unter 25 Jahren, Personen mit eingeschränkter Mobilität und Inhaber des Jahrespasses

Italiano :

In occasione del centenario della sua morte, l’Abbazia di Fontfroide propone una serie di conferenze che mettono in luce le molteplici sfaccettature del suo lavoro e la sua influenza sul nostro patrimonio. Dal suo attaccamento a Fontfroide e alla Provenza al suo ruolo nel mondo della pittura, dalle amicizie che hanno alimentato la sua creatività al suo gusto per la musica e le arti decorative, ogni conferenza esplora un aspetto fondamentale della sua eredità.

Il giardino e la natura di Gustave Fayet

« Gustave Fayet e i giardini », di François Michaud (curatore capo)

« Dalle viti ai ‘giardini della fantasia’: le nature di Fayet », di Olivier Schuwer (dottore in Storia dell’arte, responsabile del coordinamento generale della stagione di Fayet)

Ingresso gratuito per i membri delle associazioni Amici di Fontfroide e MAGFF, per i minori di 25 anni, per i PRM e per i titolari di Pass annuale

Espanol :

Con motivo del centenario de su muerte, la abadía de Fontfroide propone una serie de conferencias que ponen de relieve las múltiples facetas de su obra y su influencia en nuestro patrimonio. De su apego a Fontfroide y a Provenza a su papel en el mundo de la pintura, de las amistades que alimentaron su creatividad a su gusto por la música y las artes decorativas, cada conferencia explora un aspecto fundamental de su legado.

El jardín y la naturaleza de Gustave Fayet

« Gustave Fayet y los jardines », por François Michaud (Conservador jefe)

« De la vid a los ‘jardines de fantasía’: las naturalezas de Fayet », por Olivier Schuwer (Doctor en Historia del Arte, responsable de la coordinación general de la temporada Fayet)

Entrada gratuita para los miembros de las asociaciones de Amigos de Fontfroide y MAGFF, menores de 25 años, PMR y titulares del Pase Anual

