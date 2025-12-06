Regards croisés sur Jeanne Agache-Pointet, entre Algérie et Lot, une artiste par nature

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : – – 25 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Regards croisés est le nom que portent les journées dédiées à des personnages marquants de l’histoire du Lot

Regards croisés est le nom que portent les journées dédiées à des personnages marquants de l’histoire du Lot. Ces journées sont organisées en partenariat avec l’Université Pour Tous de Cahors (UPTC), la Société des Études du Lot et l’association Carrefour des Sciences et des Arts. Cette journée du samedi 6 décembre 2025, marque l’édition n°3 de Regards croisés.

J’ai retrouvé ma terre dans celle du Quercy . Ce que nos causses ont de méditerranéen, Jeanne Agache-Pointet le ressent aussitôt, en traversant le Lot en octobre 1960, alors qu’elle quitte pour toujours son pays natal, l’Algérie. Cahors sera ainsi le lieu choisi de sa deuxième vie. Vie de femme indépendante, libre d’esprit et de comportement. Vie d’artiste, douée de talents multiples, essentiellement vouée à son activité de peintre. Remarquable observatrice de la nature, elle laisse une œuvre foisonnante, et le souvenir d’une personnalité forte et originale. .

Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 14 contact@carrefour-sciences.org

English :

Regards croisés is the name of the days dedicated to key figures in the history of the Lot

German :

Gekreuzte Blicke ist der Name der Tage, die markanten Persönlichkeiten aus der Geschichte des Lot gewidmet sind

Italiano :

Regards croisés è il nome dato alle giornate dedicate alle figure chiave della storia del Lot

Espanol :

Regards croisés es el nombre que reciben las jornadas dedicadas a figuras clave de la historia del Lot

L’événement Regards croisés sur Jeanne Agache-Pointet, entre Algérie et Lot, une artiste par nature Cahors a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cahors Vallée du Lot