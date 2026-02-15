Regards croisés sur la ferme Exposition extérieure Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise

Regards croisés sur la ferme Exposition extérieure

Nieul sur l’Autise 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Découvrez des portraits d’agriculteurs du Marais poitevin

En vous promenant aux abords du Moulin de Nieul, découvrez l’exposition extérieure ‘Regards croisés sur la ferme’, avec des portraits de paysans sensibles à la biodiversité sur leur ferme dans le Marais poitevin. Cette exposition met en parallèle le métier d’agriculteur et des éléments de la faune et de la flore sauvages qu’ils ont à coeur de préserver.

En partenariat avec la LPO de Vendée .

English :

Discover portraits of Marais Poitevin farmers

