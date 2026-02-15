Regards croisés sur la ferme Exposition extérieure Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise
Regards croisés sur la ferme Exposition extérieure Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise dimanche 22 mars 2026.
Regards croisés sur la ferme Exposition extérieure
Nieul sur l’Autise 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée
Début : 2026-03-22
fin : 2026-11-01
2026-03-22
Découvrez des portraits d’agriculteurs du Marais poitevin
En vous promenant aux abords du Moulin de Nieul, découvrez l’exposition extérieure ‘Regards croisés sur la ferme’, avec des portraits de paysans sensibles à la biodiversité sur leur ferme dans le Marais poitevin. Cette exposition met en parallèle le métier d’agriculteur et des éléments de la faune et de la flore sauvages qu’ils ont à coeur de préserver.
En partenariat avec la LPO de Vendée .
Nieul sur l’Autise 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr
English :
Discover portraits of Marais Poitevin farmers
