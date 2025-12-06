Regards croisés sur la loi de 1905 Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 14:00 –

Gratuit : oui Gratuit, réservation conseillée. Tout public

A l’occasion des 120 ans de la loi de 1905 concernant la Séparation des Églises et de l’État, la Ville de Nantes et l’Accoord organisent un forum et une table-ronde : Causes et effets de la loi de 1905 en France et à Nantes. L’événement se déroulera comme suit :• 14h : Le forum, installé dans le hall du Conservatoire, visera à susciter des interrogations et réflexions avec des expositions et outils des partenaires du territoire autour de la loi de 1905 dès 14h (Fabrik pedaludique, FAL 44, Accoord…)• 15h15 : La table-ronde, dans la salle Wigman, réunira Stanislas Jeannesson, professeur d’histoire contemporaine, et Gwénaële Calvès, professeure de droit public. Ils aborderont le contexte historique de l’élaboration de la loi, ses implications, sa réception à Nantes et son actualité.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

