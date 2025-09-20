Visite commentée de l’exposition « Mulhouse vue d’en haut » Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

Sur inscription, 15 personnes

maximum. Dès 12 ans. Durée : 1h-1h15

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Visite commentée par les commissaires d’exposition de « Mulhouse vue d’en haut ».

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

