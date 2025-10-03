Regards croisés sur les métiers de l’écrit Médiathèque Christiane Doutart Saint-Valery-en-Caux

Regards croisés sur les métiers de l’écrit Vendredi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Christiane Doutart Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T16:00:00

Fin : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T16:00:00

Vous aimez écrire, lire, raconter, transmettre ? Venez dialoguer avec des professionnels qui ont fait de l’écrit leur métier.

Intervenants : un journaliste de la presse régionale et l’autrice Gabrielle Schaff

Née en 1982, Gabrielle Schaff est réalisatrice. Elle a étudié la littérature et le cinéma à Paris IV-Sorbonne et à la Fémis avant de reprendre des études en Master de création littéraire au Havre en 2015. Son premier roman Passé Inaperçu est sorti aux éditions du Seuil en 2018, elle a également écrit une pièce de théâtre Veules-les-Roses.

Sur inscription, gratuit

Médiathèque Christiane Doutart 15 Rue d'Etennemare, 76460 Saint-Valery-en-Caux, France Saint-Valery-en-Caux 76460 Le Jardin Rigault Seine-Maritime Normandie 0235972335 https://www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr

