Regards croisés sur les patrimoines portuaires de Roscoff Ancien abri du canot de sauvetage Roscoff

Regards croisés sur les patrimoines portuaires de Roscoff 20 et 21 septembre Ancien abri du canot de sauvetage Finistère

Samedi, visites de chantier de l’estacade à 11 h 15 et 12 h 30, réservation sur place sur le stand Région

Dimanche, visite du port à 10 h 30 et 14 h 30, réservation via l’office du tourisme (02 98 61 12 13)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Rendez-vous à l’ancien abri du canot de sauvetage sur le vieux port de Roscoff. L’Association pour la Sauvegarde des Sites de Roscoff et la Région Bretagne (Inventaire du patrimoine et Direction des ports) s’associent pour proposer une découverte de l’histoire et des patrimoines de Roscoff, via notamment une exposition sur les maisons de négociants.

De l’importation de la graine de lin au 16e siècle depuis les ports de la Baltique jusqu’aux activités d’aujourd’hui en passant par les oignons, les artichauts et les choux-fleurs, Roscoff a 1000 histoires portuaires à partager !

Tout le week-end : accueil en continu

Samedi : visites de chantier de l’estacade à 11 h 15 et 12 h 30 (durée 1 h), par la Région Bretagne (réservation sur le stand Région)

Dimanche : visite du port à 10 h 30 et 14 h 30, par un guide bénévole de Haut Léon Communauté (réservation via l’office du tourisme)

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici : https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine