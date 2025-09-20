Regards croisés sur l’évolution urbaine d’une place publique Place Robert Schuman Haguenau

Regards croisés sur l’évolution urbaine d’une place publique Place Robert Schuman Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Regards croisés sur l’évolution urbaine d’une place publique Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Place Robert Schuman Bas-Rhin

30 à 40 personnes max. Point de départ : Parc de la place Robert Schuman. Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

De la place Schuman à la place du Château d’Eau : à la découverte des édifices présents ou disparus des alentours (seconde enceinte, château d’eau, bains municipaux, gymnase…) par Christian Roth, de la Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau.

Place Robert Schuman Place Robert Schuman, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est + 33 (0)3 88 90 29 39 La place Robert-Schuman est entourée de bâtiments anciens, témoins de la riche histoire de la ville de Haguenau.

De la place Schuman à la place du Château d’Eau : à la découverte des édifices présents ou disparus des alentours (seconde enceinte, château d’eau, bains municipaux, gymnase…) par Christian Roth,…

© Ville de Haguenau