Regards croisés sur l’Ukraine de demain: Tautiieva/Amoursky Mairie du 15ème PARIS

Titulaire d’un master en Politiques publiques de l’Université de Cambridge et de Paris Panthéon-Assas, Lyudmyla Tautiieva est consultante auprès d’organisations internationales et du think tank bruxellois EFIS Centre. Ses recherches portent sur la transition politique et économique des pays d’Europe de l’Est, avec un focus sur l’innovation, l’entrepreneuriat et la gouvernance. Elle intervient régulièrement comme chroniqueuse sur les plateaux de télévision et radio.

Reporter de guerre, diplômé d’un Master en affaires internationales et journalisme de Sciences Po Paris, Cyrille Amoursky a grandi en Ukraine. Passionné par la diplomatie, la géopolitique, la défense et le reportage, il part travailler comme correspondant de guerre en Ukraine, dès le début du conflit. Il a notamment couvert l’invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur. Il partage régulièrement son travail et ses analyses géopolitiques sur les réseaux sociaux, en particulier sur X. Il signe, à 24 ans, son premier livre.

Dans un regard croisé sur l’Ukraine de demain, la nouvelle génération avec Lyudmyla TAUTIIEVA et Cyrille AMOURSKY qui partagent un goût prononcé pour la géopolitique, se positionne, l’une au sein des cercles de réflexion, l’autre sur le terrain, en observateurs d’une société en profonde transformation et réfléchit sur l’avenir.

Séance de dédicace du livre UKRAÏNA, Un peuple en guerre.

Le vendredi 03 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T21:00:00+02:00

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

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