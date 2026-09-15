Regards croisés sur octobre rose – Espace Noriac Espace Noriac – Salle basse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Regards croisés sur octobre rose – Espace Noriac

Espace Noriac – Salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05

L’association « les Voleurs d’Images » représentée par Micka Sanquer et Philippe Grenet vous proposent le travail de 5 années de photographies sur le thème du cancer du sein. Clichés alternants l’allégorique, le percutant voire le ludique, cette exposition sensibilise le combat des femmes et des hommes contre la maladie. C’est surtout comme l’indique le titre des regards croisés de photographes.

A noter que les clichés lors de l’exposition sont en vente au profit de l’Institut du Sein de Limoges.

Exposition gratuite, entrée libre. .

Espace Noriac – Salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 57 35 lesvoleursd’images@gmail.com

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English : Regards croisés sur octobre rose – Espace Noriac

L’événement Regards croisés sur octobre rose – Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Limoges Métropole