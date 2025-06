« Regards croisés », traversées des Pyrénées – Espace culturel du Pays de Nay Nay 17 juillet 2025 17:00

Invités Jean Cazaban montagnard accompli, auteur de « au-delà des horizons » et Jean Pierre Lafon Manescau de formation géographe.

Un échange de passionnés pour re-découvrir la beauté de la chaine pyrénéenne, de l’Atlantique à la Méditerranée et qui sait préparer ses balades au creux des vallées jusqu’aux plus hauts sommets du massif… Un plaisir à partager !

La rencontre s’articulera autour d’une présentation d’images et du livre « Au-delà des horizons », le récit d’une traversée des Pyrénées par les hauts sommets en 30 jours, 230h de marche pour une moyenne quotidienne de 1504m de dénivelé, dans une quête d’absolu pour admirer un paysage, sentir le vent, écouter le silence, être libre, ainsi que d’un survol de la bibliographique de la traversée des Pyrénées (topoguides et autres ouvrages sur le thème. Elle se clôturera par un échange avec le public.

Tout public. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

