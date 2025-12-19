Regards de commissaire L’orient-Express, une épopée moderne (1883-1918) Villa du Temps retrouvé Cabourg

Regards de commissaire L’orient-Express, une épopée moderne (1883-1918)

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Suivez le commissaire de l’exposition pour un voyage au cœur du mythique Orient-Express. Entre archives et objets emblématiques, découvrez les secrets des collections et les choix qui ont façonné l’exposition. Une occasion unique d’explorer l’envers du décor et poser vos questions !

Suivez le commissaire de l’exposition pour un voyage au cœur du mythique Orient-Express. Entre archives et objets emblématiques, découvrez les secrets des collections et les choix qui ont façonné l’exposition. Une occasion unique d’explorer l’envers du décor et poser vos questions ! .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regards de commissaire L’orient-Express, une épopée moderne (1883-1918)

Follow the exhibition curator on a journey to the heart of the mythical Orient-Express. Between archives and emblematic objects, discover the secrets of the collections and the choices that shaped the exhibition. A unique opportunity to go behind the scenes and ask your questions!

L’événement Regards de commissaire L’orient-Express, une épopée moderne (1883-1918) Cabourg a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cabourg