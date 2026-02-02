Regards de femmes Rencontre avec une femme ukrainienne Ludo-bibliothèque Ondres

Regards de femmes Rencontre avec une femme ukrainienne

Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Venez découvrir le témoignage de Tania, une femme ukrainienne qui a dû quitter son pays avec une partie de sa famille pour échapper à la guerre. À travers son récit émouvant, découvrez les péripéties de son quotidien marqué par la séparation, l’incertitude et l’espoir.

Un moment fort d’écoute et d’échange qui sera suivi d’une collation.

Sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail à ludobibliotheque@ondres.fr

Gratuit. Rdv de 15h à 17h. .

Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59

