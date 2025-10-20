REGARDS DE PEINTRES EN HERBE Frontignan

REGARDS DE PEINTRES EN HERBE Frontignan lundi 20 octobre 2025.

REGARDS DE PEINTRES EN HERBE

Frontignan Hérault

Entre mer et garrigue, vignoble et lagune, le paysage de Frontignan la Peyrade et du bassin de Thau a inspiré bien des peintres, séduits par les couleurs et la lumière de ce coin de Méditerranée.

Entre mer et garrigue, vignoble et lagune, le paysage de Frontignan la Peyrade et du bassin de Thau a inspiré bien des peintres, séduits par les couleurs et la lumière de ce coin de Méditerranée.C'est cette incroyable palette que le musée vous propose de découvrir en 2025 à travers une exposition qui mettra notamment à l'honneur les peintres du groupe Montpellier-Sète tels que Topolino, Gabriel Couderc, Adrien Seguin ou Georges Dezeuze. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92

English :

Between sea and garrigue, vineyards and lagoon, the landscape of Frontignan la Peyrade and the Bassin de Thau has inspired many a painter, seduced by the colors and light of this corner of the Mediterranean.

German :

Zwischen Meer und Garrigue, Weinbergen und Lagunen hat die Landschaft von Frontignan la Peyrade und des Thau-Beckens schon viele Maler inspiriert, die von den Farben und dem Licht dieser Ecke des Mittelmeers verführt wurden.

Italiano :

Tra mare e gariga, vigneti e laguna, il paesaggio di Frontignan la Peyrade e del Bassin de Thau ha ispirato molti pittori, sedotti dai colori e dalla luce di questo angolo di Mediterraneo.

Espanol :

Entre mar y garriga, viñedos y laguna, el paisaje de Frontignan la Peyrade y la cuenca de Thau ha inspirado a numerosos pintores, seducidos por los colores y la luz de este rincón del Mediterráneo.

