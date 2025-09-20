Regards de spécialistes. Temps forts autour des collections de l’exposition « Trésors du patrimoine » Musée des cultures guyanaises Cayenne

Regards de spécialistes. Temps forts autour des collections de l’exposition « Trésors du patrimoine » 20 et 21 septembre Musée des cultures guyanaises Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Rencontre-échange avec Antoine Dinguiou, tembéman, artiste plasticien et présentation des collections d’arts marrons (ethnologie et) tembé.

Musée des cultures guyanaises 78 Rue Madame Paye, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 594594282769 https://amazonian-museum-network.org/fr/les-musees-d-amazonie/musee-des-cultures-guyanaises Le Musée des cultures guyanaises conserve et valorise une collection d’objets ethnographiques issus des groupes ethniques qui ont construit la Guyane : les premiers peuplements amérindiens, les Bushinenge, les créoles et les groupes d’immigration récente, tels les Hmongs, les Brésiliens ou les Haïtiens. Les collections comportent également un fonds d’archéologie amérindienne et coloniale, des collections iconographiques et historiques et des archives sonores et documentaires.

© Musée des cultures guyanaises