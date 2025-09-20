Regards de spécialistes. Temps forts autour des collections de l’exposition « Trésors du patrimoine » Musée des cultures guyanaises Cayenne

Regards de spécialistes. Temps forts autour des collections de l'exposition « Trésors du patrimoine » Samedi 20 septembre, 16h00, 18h00 Musée des cultures guyanaises Guyane

Collections d’ethnologie amérindienne. Rencontre-échange avec Damien Davy, anthropologue et ethnoécologue, ingénieur de recherche au CNRS – LEEISA, directeur de l’Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock ».

Musée des cultures guyanaises 78 Rue Madame Paye, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 594594282769 https://amazonian-museum-network.org/fr/les-musees-d-amazonie/musee-des-cultures-guyanaises Le Musée des cultures guyanaises conserve et valorise une collection d’objets ethnographiques issus des groupes ethniques qui ont construit la Guyane : les premiers peuplements amérindiens, les Bushinenge, les créoles et les groupes d’immigration récente, tels les Hmongs, les Brésiliens ou les Haïtiens. Les collections comportent également un fonds d’archéologie amérindienne et coloniale, des collections iconographiques et historiques et des archives sonores et documentaires.

© Musée des cultures guyanaises