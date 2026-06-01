Regards d’Histoire : géométries de bossu et panoramas infinis depuis la Forteresse de Monte-Carlo, Fortezza di Montecarlo, San Salvatore

Regards d’Histoire : géométries de bossu et panoramas infinis depuis la Forteresse de Monte-Carlo 6 et 7 juin Fortezza di Montecarlo Lucca

L’entrée se fait sur achat du billet de visite normal à la Forteresse (5,00 € plein / 3,00 € réduit). Le billet comprend l’accès au jardin à l’italienne, au parc et à la promenade panoramique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À l’occasion de Rendez-vous dans le Jardin 2026, la Forteresse de Monte-Carlo invite les visiteurs à un voyage sensoriel consacré au thème de la ‘Vue’. Le parcours s’enroule entre les géométries rigoureuses du Jardin à l’italienne, où les haies séculaires en bossu dessinent des perspectives parfaites, pour ensuite s’ouvrir vers le parc extérieur, un poumon vert qui embrasse les anciennes murailles. Le point culminant de l’expérience est offert par les points panoramiques de la forteresse : un regard unique qui s’étend de la plaine de Lucques jusqu’aux sommets des Apennins et à la Valdinievole, où l’histoire de l’architecture militaire se mêle avec la beauté du paysage toscan.

Fortezza di Montecarlo Montecarlo, Via Fortezza 4 San Salvatore 55015 Lucca Toscana 3500354687 http://www.fortezzadimontecarlo.com https://www.facebook.com/fortezzadimontecarlo/

À l’occasion de Rendez-vous en Jardin 2026, la Forteresse de Monte-Carlo invite les visiteurs à un voyage sensoriel consacré au thème de la ‘Vue’. Le parcours s’enroule entre les géométries rigoureuse

©Archivio Fortezza di Montecarlo