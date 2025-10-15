Regards d’Ukraine Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Regards d’Ukraine Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement mercredi 15 octobre 2025.

Regards d’Ukraine

Du 15/10 au 21/10/2025 du lundi au samedi de 9h à 17h. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

Date(s) :

2025-10-15

La Mairie 1-7 accueille l’ONG U-Saved qui organise une exposition sur l’action des volontaires dans l’Ukraine en guerre.

La Mairie 1-7 accueille l’ONG U-Saved qui organise une exposition sur l’action des volontaires dans l’Ukraine en guerre.



Exposition Regards d’Ukraine



Salle des mariages, accès libre



Photographe, réalisateur et correspondant de guerre, basé en permanence en Ukraine depuis 2022, Sebastian Plocharski associe image et activisme pour raconter la vie des volontaires et des civils pris dans la guerre. Ses travaux mettent en lumière la dignité et la résilience face à la tragédie



Mes photos ne montrent pas la guerre mais l’humanité



Chacun des vingt-cinq photos exposées racontent des pans de vie livraison d’eau potable aux habitants de la ligne de front, soldat ukrainien à côté d’un véhicule évacuant chats et instruments de musique, bus recyclé, volontaires nettoyant une citerne d’eau potable… .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10

English :

Town Hall 1-7 is hosting an exhibition by the NGO U-Saved on the work of volunteers in war-torn Ukraine.

German :

Im Rathaus 1-7 ist die NGO U-Saved zu Gast, die eine Ausstellung über die Arbeit von Freiwilligen in der kriegsgeschüttelten Ukraine organisiert.

Italiano :

Il Municipio 1-7 ospita una mostra dell’ONG U-Saved sul lavoro dei volontari nell’Ucraina devastata dalla guerra.

Espanol :

El Ayuntamiento 1-7 acoge una exposición de la ONG U-Saved sobre la labor de los voluntarios en una Ucrania devastada por la guerra.

L’événement Regards d’Ukraine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille