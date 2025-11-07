Regards d’un collectionneur Collection Oscar Ghez Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence

Regards d’un collectionneur Collection Oscar Ghez

Caumont-Centre d’Art présente du 7 novembre 2025 au 22 mars 2026, une exposition réunissant un ensemble d’œuvres issues de la collection d’Oscar Ghez (1905-1998), industriel d’origine tunisienne et collectionneur passionné.

Près de 60 chefs-d’œuvre issus de cette collection, aujourd’hui conservée au Musée du Petit Palais de Genève, qu’Oscar Ghez a fondé en 1968, seront réunis dans un parcours chronologique et thématique, retraçant l’évolution de la peinture française de la fin du XIXe siècle jusqu’aux avant-gardes du XXe siècle.

Initiée dans les années 1950, la collection d’Oscar Ghez se distingue par des choix à contrecourant du goût de son temps. Visionnaire, il s’intéresse à des artistes alors peu considérés par le marché de l’époque et qui deviendront de grands noms de l’histoire de l’art tels que Gustave Caillebotte, Frédéric Bazille, Marie Bracquemond et Maximilien Luce. Grand amateur de figures et de portraits, il s’éloigne de la peinture de paysages, alors dominante dans les collections impressionnistes de cette période. Il accorde également une place de choix aux femmes artistes, largement représentées dans l’exposition.



Cette exposition, dont le commissariat est assuré par Marina Ferretti, rend hommage à une collection singulière, façonnée par un amateur éclairé qui a su, avec intuition et exigence, déjouer les modes pour révéler des trajectoires artistiques majeures. Un parcours captivant à travers un demi-siècle de création, porté par un regard libre et éclairé. .

Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Caumont Centre d’Art presents an exceptional exhibition dedicated to the collection of Oscar Ghez (1905–1998). A visionary and passionate industrialist and art collector, Ghez assembled a remarkable collection now housed at the Musée du Petit Palais in Geneva, which he founded in 1968.

German :

Caumont-Centre d’Art präsentiert vom 7. November 2025 bis zum 22. März 2026 eine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung von Oscar Ghez (1905-1998), einem Industriellen tunesischer Herkunft und leidenschaftlichen Sammler.

Italiano :

Dal 7 novembre 2025 al 22 marzo 2026, il Caumont-Centre d’Art presenta una mostra con opere della collezione di Oscar Ghez (1905-1998), industriale di origine tunisina e appassionato collezionista.

Espanol :

Del 7 de noviembre de 2025 al 22 de marzo de 2026, el Caumont-Centre d’Art presenta una exposición con obras de la colección de Oscar Ghez (1905-1998), industrial de origen tunecino y apasionado coleccionista.

