Informations pratiques

Regards et réalités : Rennes sous l’objectif des soldats allemands, 1940-1944 Archives de Rennes Rennes Jeudi 10 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription.

Valentin Schneider, historien spécialisé en histoire de la Seconde Guerre mondiale, nous présentera deux collections privées exceptionnelles de photographies de la Seconde Guerre mondiale conservées…

Cette conférence se veut une introduction à l’analyse de photos prises par des soldats allemands en Bretagne pendant l’Occupation, dont les Archives de Rennes conservent deux collections.

D’abord outils de liaison familiale dans une Allemagne en guerre faisant écho à la propagande nazie, ces photos personnelles, autrefois assemblées sous forme d’albums, sont devenues, après la capitulation du Reich, une mémoire silencieuse, avant de devenir avec le décès de leurs auteurs des objets de collection convoités dans les régions autrefois occupées.

Ce basculement narratif contribue à transformer le regard de l’occupant en un pilier des mémoires locales, participant de façon visuelle au récit historique, et ce aux quatre coins de l’Europe.

Valentin Schneider est historien, spécialiste de l’occupation allemande en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Associé scientifique de la Fondation nationale hellénique de la recherche à Athènes, il analyse actuellement pour le ministère grec de la Culture des photos de soldats documentant des crimes de guerre commis par la Wehrmacht en Grèce en 1944. Il a notamment publié l’ouvrage « Le regard des autres – La collection inédite Egon Pfende ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-10T19:30:00.000+01:00

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http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/7OPLUh

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021



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