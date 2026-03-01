Regards féministes : soirée performances & projections Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Une soirée cinéma et arts vivants, pour mettre en avant les luttes aux féminin et dénoncer les violences faites aux femmes à travers la projection de courts-métrages et la présentation de performances vivantes

Dans la performance « Les bourreaux ne portent pas de gants » , l’artiste Marie-Claude Beck fait prendre vie à des gants de différentes couleurs et au fil d’une bande-son égrène ses rêveries et divagations sur le thème de la relation bourreau/victime, … Le public est ainsi confronté à des situations plus ou moins personnelles, vécues dans les sphères intime, privée, sociale ou publique.

, l’artiste fait prendre vie à des gants de différentes couleurs et au fil d’une bande-son égrène ses rêveries et divagations sur le thème de la relation bourreau/victime, … Le public est ainsi confronté à des situations plus ou moins personnelles, vécues dans les sphères intime, privée, sociale ou publique. Les courts-métrages sont sélectionnés parmi le riche programme de la Fête du Court Métrage 2026.

Dans le cadre du Mois des Droits des Femmes, une soirée pour mettre en avant les luttes aux féminin à travers la projection de courts-métrages et la présentation de performances vivantes.

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Par mail : villiot@claje.asso.fr

Par téléphone : 01.43.40.52.14

Par sms/Whatsapp : 07.80.90.05.10

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-25T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T19:30:00+02:00_2026-03-25T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

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