Regards inédits sur le parc de la Villa Pisani, Villa Pisani di Stra, San Pietro

Regards inédits sur le parc de la Villa Pisani Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Villa Pisani di Stra Venezia

Maximum 30 personnes par tour. Coût de l’initiative : 6 euros (billet de villa réduit) + 5 euros (contribution visite guidée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Une visite guidée par Matteo Furlan (président de l’Association italienne d’architecture du paysage de la région de Triveneto et d’Émilie-Romagne) et Francesco Trentini (fonctionnaire historique de l’art responsable de la protection et de la valorisation de la Villa Pisani) accompagnera à la découverte du dialogue entre valeurs naturalistes et architecturales en commençant par le chemin extérieur, pour continuer au rez-de-chaussée jusqu’à la vue sur le parterre central et se conclure avec les citations du parc contenues dans les fresques du Salon del Tiepolo.

« Regards inédits sur le parc de la Villa Pisani » est une proposition de la Direction régionale des Musées nationaux de Vénétie en collaboration avec Wigwam Riviera del Brenta.

Coût de l’initiative : 6 euros (billet de villa réduit) + 5 euros (contribution visite guidée)

Villa Pisani di Stra Via Doge Pisani, 7 Stra San Pietro 30039 Venezia Veneto +39 049 502074 https://www.villapisani.beniculturali.it [{« type »: « phone », « value »: « +39 348 4416394 »}, {« type »: « email », « value »: « riviera.brenta@wigwam.it »}] Le parc tel qu’il nous apparaît aujourd’hui est le résultat de la stratification de trois siècles d’histoire. Le grand projet original est l’œuvre de Girolamo Frigimelica. L’inspiration aux jardins de Versailles, certainement pris comme modèle par Alvise Pisani qui avait été ambassadeur en France pour la Sérénissime, est claire. Les 14 hectares enfermés dans la grande boucle du Brenta sont organisés avec une composition géométrique articulée caractérisée par un jeu scénographique complexe qui exprime la grandeur demandée par le client. L’axe central de la composition est naturellement l’axe médian de l’anse de la rivière sur laquelle est établie la forte relation entre le palais d’un côté et les splendides écuries de l’autre. Les deux grandes avenues parallèles qui délimitent le grand parterre central sont conclues en arrière-plan par d’imposants groupes sculpturaux du sculpteur Giovanni Bonazza. Les chemins secondaires constituent de véritables perspectives scénographiques qui ont pou

Une visite guidée par Matteo Furlan (président de l’Association italienne d’architecture du paysage de la Trivénétie et de l’Émilie-Romagne) et Francesco Trentini (fonctionnaire historique de l’art de

©Direzione regionale Musei nazionali Veneto