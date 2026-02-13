Regards Jeunes Cinéphiles COUTURES, Le Sélect, Antony

Regards Jeunes Cinéphiles COUTURES Le Sélect Antony

Regards Jeunes Cinéphiles COUTURES, Le Sélect, Antony jeudi 19 février 2026.

Regards Jeunes Cinéphiles COUTURES Jeudi 19 février, 16h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T16:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00
Fin : 2026-02-19T16:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

Présentation

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France
Présentation Le Sélect Regards Jeunes Cinéphiles COUTURES