Regards Photographiques Armentières

Regards Photographiques

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

A l’invitation du Photo-Club Léo Lagrange d’Armentières, prenez le temps de poser votre regard sur la photographie. Troix lieux d’exposition (ReX, Médiathèque L’Albatros et Cinéma Les Lumières) mais aussi des rencontres, des spectacles, des démonstrations, des animations, des jeux… et bien des surprises !

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 3 20 77 09 40 contacts@photoclubarmentieres.org

English :

At the invitation of the Photo-Club Léo Lagrange d’Armentières, take the time to take a look at photography. Three exhibition venues (ReX, Médiathèque L’Albatros and Cinéma Les Lumières) as well as meetings, shows, demonstrations, entertainment, games… and lots of surprises!

