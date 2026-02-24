Regards Poétiques

Angoulême Charente

“Liberté. Force vive, déployée”



Cette troisième édition de Regards Poétiques, pour la première fois internationale, vous invite à venir découvrir et partager cet évènement au cœur de la ville d’Angoulême du 13 au 29 Mars 2026.

English :

freedom. Force vive, déployée?



This third edition of Regards Poétiques, for the first time international, invites you to discover and share this event in the heart of Angoulême from March 13 to 29, 2026.

