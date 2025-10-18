Regards pour l’Histoire : Dessiner et filmer les procès de mémoire Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Regards pour l'Histoire : Dessiner et filmer les procès de mémoire Carré des Services (Le) Saint-Herblain samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:00 – 18:00

Gratuit

Il y a 35 ans, de mai à juillet 1987, se déroulait à Lyon le procès de Klaus Barbie, un procès exceptionnel à tous égards. Ce premier procès en France pour crime contre l’Humanité était aussi le premier procès filmé en application de la loi de 1985 créant les archives audiovisuelles de la Justice. Dans les années qui suivirent, les procès Touvier (1994) et Papon (1997-1998) ont prolongé ce travail de justice et de mémoire. L’exposition propose d’interroger la transmission des trois grands procès en croisant les regards du dessinateur de presse Jean-Claude Bauer, les captations audiovisuelles et la bande dessinée publiée 35 ans après le procès. Elle permet ainsi, d’une manière inédite, d’entrer au cœur de ces pages d’Histoire.À l’occasion du Festival Herbulles

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

