Regards sensibles, Musée des Beaux Arts, Bordeaux

Regards sensibles Mercredi 11 mars, 15h30 Musée des Beaux Arts Gironde
Entrée libre au tarif du musée + 5 €, gratuit avec la Carte Jeune
Tous les mois, le musée des Beaux-Arts (MusBA) de Bordeaux invite le public à une visite thématique, pour regarder les collections sous un angle différent.
Dans le cadre de la Fabrique du Citoyen #11 sur le thème « Notre santé mentale », le musée propose le parcours Regards sensibles : les émotions à travers les œuvres du MusBA.
Musée des Beaux Arts 20 cours d'Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les émotions à travers les œuvres du musée des Beaux-Arts Fabrique du citoyen FABC11
Léon Cogniet, Le Tintoret peignant sa fille morte, vers 1843, Photo : F. Deval