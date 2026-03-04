Regards sensibles, Musée des Beaux Arts, Bordeaux

Regards sensibles Mercredi 11 mars, 15h30 Musée des Beaux Arts Gironde

Entrée libre au tarif du musée + 5 €, gratuit avec la Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Tous les mois, le musée des Beaux-Arts (MusBA) de Bordeaux invite le public à une visite thématique, pour regarder les collections sous un angle différent.

Dans le cadre de la Fabrique du Citoyen #11 sur le thème « Notre santé mentale », le musée propose le parcours Regards sensibles : les émotions à travers les œuvres du MusBA.

Musée des Beaux Arts 20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/ »}]

Les émotions à travers les œuvres du musée des Beaux-Arts Fabrique du citoyen FABC11

Léon Cogniet, Le Tintoret peignant sa fille morte, vers 1843, Photo : F. Deval