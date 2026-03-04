Regards Singuliers : nos différences, une force », Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire – Hall, Évry

Regards Singuliers : nos différences, une force » 19 mars – 20 avril Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire – Hall Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T08:30:00+01:00 – 2026-03-19T19:00:00+01:00

Fin : 2026-04-20T08:30:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

À travers une série de portraits réalisés par le photographe Lionel Antoni, accompagnés de mots, de ressentis et de témoignages, l’exposition donne à voir la richesse et la diversité des parcours. Chaque image est une rencontre. Chaque récit ouvre un espace de compréhension.

Mettre en lumière, dépasser les apparences

Les photographies révèlent des trajectoires singulières et invitent à regarder au-delà des évidences. Elles proposent un temps de réflexion sur l’inclusion, l’accessibilité et la place de chacun.e au sein de l’université. En valorisant la parole des participant.es, l’exposition célèbre leur engagement et contribue à nourrir une culture commune fondée sur le respect, l’écoute et la reconnaissance des différences comme une force collective.

Le vernissage, prévu le 9 avril à 12h30, sera un moment privilégié pour découvrir les portraits, échanger et partager autour des enjeux d’inclusion à l’université et affirmer que nos singularités participent pleinement à la richesse du campus.

Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire – Hall 2 rue André Lalande 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

