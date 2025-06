Regards sur la Bretagne, la mer, à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé 2 juillet 2025 10:00

Deux-Sèvres

Regards sur la Bretagne, la mer, à la Micro Folie Vallée du Thouet 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-07-02

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Cet été, la Micro-Folie vous embarque pour un voyage en Bretagne à travers son programme Regards sur la Bretagne, la mer, gratuit et ouvert à tous, en juillet et août 2025.

Au programme :

Ateliers d’arts plastiques.

Projection de série animée Samuel avec ARTE.

Chasse au trésor virtuelle dans la collection Visible librement lors des horaires d’ouverture de 14 h à 17 h les mercredis et vendredis et de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h le samedi. De nombreuses animations sont proposées cet été sur la thématique de la Bretagne et la Mer, retrouvez le programme complet dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Gratuit. .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

