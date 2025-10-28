Regards sur la Bretagne Les Minutes Bleues Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 07:30:00

fin : 2025-10-28 09:00:00

2025-10-28

Éveillez vos sens et, à l’aide de différents outils d’observation, explorez les regards portés par cette artiste peintre sur la Bretagne. Puis révélez votre âme d’artiste en vous essayant à la composition d’un paysage typique breton.

A partir de 12ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

