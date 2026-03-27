Regards sur la Charente Visite guidée par Blandine Giambiasi rue Audebert Passage des Amériques Rochefort

Regards sur la Charente Visite guidée par Blandine Giambiasi rue Audebert Passage des Amériques Rochefort samedi 11 avril 2026.

Regards sur la Charente Visite guidée par Blandine Giambiasi

rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

À l’occasion de l’exposition La Charente, le goût d’un fleuve , la médiathèque de Rochefort vous invite à découvrir un cycle d’animations mêlant rencontres, ateliers et temps d’échange, …
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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00  mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : A Look at the Charente: A guided tour by Blandine Giambiasi

To mark the exhibition ‘La Charente, le goût d’un fleuve’ by Blandine Giambiasi, the Rochefort Media Library invites you to discover a series of events combining talks, workshops and discussions, …

L’événement Regards sur la Charente Visite guidée par Blandine Giambiasi Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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