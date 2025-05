Regards sur la reconstruction – Jardin du musée Le Vergeur Reims, 7 juin 2025 07:00, Reims.

L’exposition « Reims 1925-2025 regards sur la Reconstruction au musée-hôtel Le Vergeur Maison Hugues Krafft » propose de matérialiser la période de l’immédiate après-guerre en croisant le regard du…Tout public

L’exposition « Reims 1925-2025 regards sur la Reconstruction au musée-hôtel Le Vergeur Maison Hugues Krafft » propose de matérialiser la période de l’immédiate après-guerre en croisant le regard d’artistes (Paul Lepage, Isabelle Charlier) avec des autochromes du musée Albert-Kahn, des photographies inédites provenant des collections de la Société des Amis du Vieux Reims, des objets du musée de Vassogne et des photographies contemporaines d’intérieurs rémois préservés. Après la découverte de cette exposition, vous partez en balade dans le centre-ville pour retrouver les lieux représentés par ces artistes, 100 ans plus tard. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, nous vous invitons de plus à profiter du jardin du musée- hôtel Le Vergeur Maison Hugues Krafft et de tous ces vestiges récupérés lors de la Reconstruction. .

Reims 51100 Marne Grand Est

