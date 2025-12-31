Regards sur le Mexique

9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

Date(s) :

2026-02-03

La Ville de Brumath en collaboration avec la Médiathèque les Triboques, vous propose de porter vos regards sur un pays. Cette année, pour la 11ème édition portez vos regards sur Le Mexique.

Au programme, une multitude d’animations proposées par la Médiathèque tout au long de l’événement contes, quiz, ateliers, spectacles… Une immersion captivante pour découvrir ce pays aussi mystérieux que fascinant.

Du 3 au 28 février 2026 venez découvrir en libre accès, une exposition dédiée au Mexique.

Le Mexique vous dévoile une mosaïque de cultures et de merveilles. Explorez ses paysages vibrants, ses villes chargées d’histoire, et laissez-vous emporter par la magie de ses traditions, capturées à travers l’objectif de cette exposition. .

9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Regards sur le Mexique Brumath a été mis à jour le 2025-12-31 par Ville de Brumath