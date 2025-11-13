Regards sur le monde Brésil Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Jeudi 13 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Un jardin pour la planète ! Une terre d’espoir qu’il faut comprendre pour l’apprécier pleinement !

Le Brésil est un pays immense et complexe souvent réduit à des clichés. Il se distingue par sa démesure, sa beauté naturelle et sa diversité unique. Un pays fait de mélange de contrastes entre le pire et le meilleur, qui reste merveilleux à découvrir. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A garden for the planet! A land of hope that must be understood to be fully appreciated!

German :

Ein Garten für den Planeten! Ein Land der Hoffnung, das man verstehen muss, um es in vollen Zügen genießen zu können!

Italiano :

Un giardino per il pianeta! Una terra di speranza che ha bisogno di essere compresa per essere apprezzata appieno!

Espanol :

¡Un jardín para el planeta! ¡Una tierra de esperanza que necesita ser comprendida para ser plenamente apreciada!

