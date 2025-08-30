Regards sur le monde Chine du Sud Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Regards sur le monde Chine du Sud

Jeudi 12 février 2026 de 18h30 à 20h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Chine du Sud un voyage au cœur d’une civilisation millénaire, entre paysages somptueux et traditions vivantes.

De la rivière Li aux rizières de Longji, des moines du Wudangshan aux jardins de Suzhou, partez avec Robert-Emile Canat à la découverte d’une Chine du Sud fascinante. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

South China: a journey to the heart of a thousand-year-old civilization, between sumptuous landscapes and living traditions.

German :

Südchina: Eine Reise in das Herz einer jahrtausendealten Zivilisation, zwischen prächtigen Landschaften und lebendigen Traditionen.

Italiano :

Cina meridionale: un viaggio nel cuore di una civiltà millenaria, con i suoi paesaggi sontuosi e le sue tradizioni vive.

Espanol :

Sur de China: un viaje al corazón de una civilización milenaria, con sus suntuosos paisajes y tradiciones vivas.

