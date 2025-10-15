Regards sur le monde conférence-cinématographique

1 rue de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 14:30:00

fin : 2026-02-04 16:30:00

2025-12-03 2026-01-21 2026-02-04 2026-03-11 2026-04-01

REGARDS SUR LE MONDE vous propose 6 Voyages sur grand écran en présence du réalisateur.

Venez découvrir et apprécier la beauté du monde.

Venez assister à des ciné-conférences organisées par Regard sur le Monde afin d’admirer la beauté du monde à travers la projection de 6 films extraordinaires qui vous feront découvrir différentes cultures et divers paysages.

La diffusion des films se fera en présence du réalisateur.

Les thèmes abordés

Mercredi 15 octobre 2025 Lacs Italiens

Mercredi 03 décembre 2025 Canada

Mercredi 21 janvier 2025 Guyane

Mercredi 04 février 2025 Norvège

Mercredi 11 mars 2025 Chine du sud

Mercredi 01 avril 2025 Grèce .

1 rue de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 04 11 95 regardssurlemonde6@gmail.com

English :

REGARDS SUR LE MONDE brings you 6 Voyages on the big screen in the presence of the director.

Come discover and appreciate the beauty of the world.

German :

REGARDS SUR LE MONDE zeigt Ihnen 6 Reisen auf Großleinwand in Anwesenheit des Regisseurs.

Entdecken und genießen Sie die Schönheit der Welt.

Italiano :

REGARDS SUR LE MONDE vi porta 6 viaggi sul grande schermo in presenza del regista.

Venite a scoprire e ad apprezzare la bellezza del mondo.

Espanol :

REGARDS SUR LE MONDE le propone 6 viajes en la gran pantalla en presencia del director.

Venga a descubrir y apreciar la belleza del mundo.

L'événement Regards sur le monde conférence-cinématographique Munster a été mis à jour le 2025-08-23