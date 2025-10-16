Regards sur le monde Grèce Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Regards sur le monde Grèce

Jeudi 16 octobre 2025 de 18h30 à 20h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-16 18:30:00

fin : 2025-10-16 20:30:00

2025-10-16

Ses îles légendaires aux balcons d’Athènes !

Découvrez Athènes, la plus ancienne capitale d’Europe entre traditions et modernité ! Un défilé inédit de costumes régionaux et les fêtes de Pâques révèlent l’âme grecque, son attachement à l’orthodoxie et aux valeurs familiales. Un voyage au cœur de l’histoire et de la culture. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Its legendary islands on the balconies of Athens!

German :

Seine legendären Inseln auf den Balkonen Athens!

Italiano :

Le sue isole leggendarie sui balconi di Atene!

Espanol :

¡Sus legendarias islas en los balcones de Atenas!

