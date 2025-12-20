Regards sur le sentier de l’Adour Causerie avec José Huici Meilhan

Regards sur le sentier de l’Adour Causerie avec José Huici

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Cette causerie intitulé Villes et campagnes entre l’Adour et la Midouze vous donnera l’occasion d’échanger avec José, habitants de la communauté de commune passionné par le territoire; Il viendra vous faire découvrir ou redécouvrir son territoire de manière conviviale, personnelle et authentique

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 57 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Regards sur le sentier de l’Adour Causerie avec José Huici

This chat , entitled Towns and countryside between the Adour and Midouze rivers , will give you the chance to talk to José, a local resident with a passion for the area. He’ll be on hand to help you discover or rediscover his region in a friendly, personal and authentic way

