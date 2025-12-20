Regards sur le sentier de l’Adour Exposition

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de l’exposition présenté par le Syndicat Adour Midouze à Meilhan, vous êtes invités à une découvrir l’exposition Regard sur le sentier de l’Adour.

Dans le cadre de l’exposition présenté par le Syndicat Adour Midouze à Meilhan, vous êtes invités à une découvrir l’exposition Regard sur le sentier de l’Adour.

Cette exposition photographique composée d’une vingtaine de clichés en dibond 40x60cm met en valeur la richesse naturelle, culturelle et humaine de cet itinéraire longeant le fleuve sur 130 km. .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regards sur le sentier de l’Adour Exposition

As part of the exhibition presented by the Syndicat Adour Midouze in Meilhan, you are invited to discover the Regard sur le sentier de l’Adour exhibition

L’événement Regards sur le sentier de l’Adour Exposition Meilhan a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Tartas