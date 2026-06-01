Regards sur le village de Fontiers-Cabardès, du XVIIIe siècle à nos jours., Village de Fontiers Cabardès, Fontiers-Cabardès

Regards sur le village de Fontiers-Cabardès, du XVIIIe siècle à nos jours. Samedi 6 juin, 14h30 Village de Fontiers Cabardès Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

« Voir le village » : regards sur les paysages et de Fontiers-Cabardès du XVIIIe siècle à nos jours.

Cette conférence propose de parcourir trois siècles d’évolution des paysages de Fontiers-Cabardès. Elle invite à croiser les regards des montanhols du XVIIIe siècle, tournés vers Dieu et vers la terre, ceux des peintres et des photographes des XIXe et XXe siècles qui ont représenté le village, ainsi que ceux des municipalités et des associations engagées aujourd’hui dans la création d’un « village-jardin remarquable ».

Elle montre comment les évolutions culturelles, sociales et technologiques transforment les regards, la mise en scène de l’espace villageois et, plus largement, les paysages.

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AUTRES ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS À FONTIERS LE SAMEDI 6 JUIN 2026, DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

De 11 h à 11 h 45. Conférence « Le jardinier André Le Nôtre dans son époque », par Juliette Carré du CAUE, au foyer municipal (voir fiche descriptive de cet événement)

De 14 h 30 à 16 h. Conférence « Voir le village de Fontiers-Cabardès et ses paysages du XVIIIe siècle à nos jours », présentée par François Neibecker au foyer municipal (voir fiche descriptive de cet événement)

Toute la journée. Installation d’aquarellistes au parc du Bosquet et le long du sentier patrimonial (voir fiche descriptive de cet événement)

Toute la journée. Accès au sentier patrimonial paysager (voir fiche descriptive de cet événement)

Diverses possibilités de restauration sont proposées sur place : participation à l’auberge espagnole de la fête des voisins, restaurant M620, épicerie, pique-nique possible dans le parc du Bosquet.

Village de Fontiers Cabardès 11390 Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie 06 01 93 97 53 https://www.fontiers-cabardes.com/creation-d-un-village-jardin-a-fontiers-cabardes Commune située dans le Cabardès, à 25 km de Carcassonne, au cœur de la Montagne Noire, Fontiers-Cabardès domine les vallées de l’Aude ainsi que les chaînes des Pyrénées et des Corbières. À l’est, le regard s’ouvre sur le pic de Nore (1 210 m). Le village est bordé au nord et à l’ouest par les forêts de Ramondens et de la Loubatière.

Depuis 2017, la municipalité et les habitants œuvrent ensemble avec l’objectif de faire de Fontiers-Cabardès le premier village jardin remarquable du Pays de Carcassonne. Cette démarche s’appuie sur la richesse de son patrimoine paysager et historique, avec l’ambition de développer l’activité touristique et de renforcer l’unité du village autour de son identité fondée sur l’eau, la pierre et la forêt.

Un sentier patrimonial paysager a ainsi été créé. En le parcourant, les visiteurs découvrent le patrimoine architectural du village ainsi que les 5 000 végétaux plantés dans des espaces aménagés selon différentes thématiques, comme une zone humide ou une collection de plantes de terre de bruyère. Parking

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